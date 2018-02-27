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أمير نجران يحث على تنويع العمل الخيري
http://almnatiq.net/?p=545058
المناطق - نجران

اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، على تقرير أنشطة وأعمال جمعية البر الخيرية بمركز ثجر، عقب مرور عام على تأسيسها.

ولدى استقبال سموه، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عايض بن محمد عبدالوهاب، وأعضاء المجلس، حثّ سموه على تنويع العمل الخيري، ليشمل الخدمات الصحية والتعليمية والإعاشة، ودعم الأسر المستفيدة من خلال تأهيلها وتدريب أبنائها لتكون منتجة وفعالة داخل المجتمع.

وبيّن رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية تعكف على تطوير برامجها ضمن رؤيتها نحو مجتمع متعاون متكافل، لأداء رسالتها لتكون جمعية خيرية نموذجية في إدارتها وخدماتها.

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