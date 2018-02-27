مدير جامعة نجران: الأوامر الملكية ترسم استراتيجية تنمية المستقبل

أكد معالي مدير جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي بأن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله- تؤكد الاستمرار قدما لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال ضخ شباب الوطن في المناصب القيادية للمساهمة في تسريع عملية التنمية التي تشهدها بلادنا لمواكبة المتغيرات والمتطلبات اللازمة.

وأضاف الدكتور السبيعي ، أن بلاد الحرمين الشريفين تمر بحقبة زمنية تسجل تاريخاً جديدا للمملكة لتقودها للتنمية والازدهار نتيجة ما تحظى به من كوادر شابة مؤهلة تقفز باقتصاد الوطن وهو ما نعيشه ونلمس أثره.

وبيّن مدير جامعة نجران أن الأوامر الملكية حرصت أيضا على الاهتمام بتطوير المدن السياحية والتي تشكل اقتصادا قويا للبلاد وتنوعا في مصادر الدخل نتيجة ما تتمتع به المملكة من مزارات سياحية وتاريخية لتشكل عاملاً في تعزير الاقتصاد الوطني الذي اتجه مؤخراً إلى سياسة تنوع مصادر الدخل.