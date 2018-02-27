“إعداد التقارير المالية”.. دورة بجامعة نجران لعدد من القطاعات الحكومية

انطلاقاً من التعاون المستمر بين جامعة نجران ومؤسسات القطاع الحكومي، تبدأ اليوم “الثلاثاء” ثاني دورات عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر التي تنظمها العمادة ضمن سلسلة من الخدمات المجتمعية بعنوان ” إعداد التقارير المالية ” ويقدمها المدرب الدكتور سالم آل فايع، وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة.

وتتمثل أهداف البرنامج التدريبي في رفع كفاءة منسوبي الجهات المشاركة من حيث بناء المعرفة التي تحتاجها للنجاح في العمل الحكومي أو عالم الأعمال، والتعرف على أحدث التطورات في مجال المحاسبة وبالتحديد معايير التقارير المالية وآراء المختصين، إضافة إلى إعطاء المستفيدين لمحة عامة عن التقارير المالية، والفرق بين التقارير المالية والقوائم المالية، وكذلك التعرف على معايير المحاسبة الدولية (IAS) والتقارير المالية الدولية (IFRS)، مع تنفيذ بعض التطبيقات العملية خلال الدورة.