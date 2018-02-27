احدث الأخبار

الهيئة العامة للرياضة تكمل جاهزيتها لانطلاق بطولة كأس الهيئة العامة للرياضات الإلكترونية
أبرز المواد
 عقوبات أمريكية ضد أشخاص ومؤسسات في مصر بسبب “داعش”
أبرز المواد
 رئيس الهلال الاحمر السعودي يستقبل أمين عام الاتحاد الدولي للجمعيات الهلال الاحمر والصليب الاحمر
أبرز المواد
 ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
أبرز المواد
 القيادة تهنئ ملك المغرب بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته
أبرز المواد
 ابتعد عن هذه الأطعمة.. تشكّل حصى الكلى!
أبرز المواد
 ولد الشيخ في إحاطته الأخيرة: الحوثيون لا يريدون التحاور
أبرز المواد
 خرائط غوغل ترصد “باب جهنم” وسط الصحراء
أبرز المواد
 مصرع 3 من ميليشيا الحوثي في جبهة مقبنة غرب محافظة تعـز
أبرز المواد
 جائزة خاصة من إبداع 2018 م  للطالب عبدالرحمن الخليفة من تعليم الأحساء
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يرعى معرض وفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2018
المنطقة الشرقية
 “إعداد التقارير المالية”.. دورة بجامعة نجران لعدد من القطاعات الحكومية
منطقة نجران
التمر أقوى من الفياجرا.. انقعه في هذا الخليط الطبيعي المتوفر في كل منزل

التمر أقوى من الفياجرا.. انقعه في هذا الخليط الطبيعي المتوفر في كل منزل

أبرز المواد
وظائف إدارية وفنية شاغرة بقوات الدفاع الجوي

وظائف إدارية وفنية شاغرة بقوات الدفاع الجوي

أبرز المواد
خفض أسعار تذاكر الطيران للدرجة الاقتصادية 24 %

خفض أسعار تذاكر الطيران للدرجة الاقتصادية 24 %

أبرز المواد
شاهد صرخة أب يمني .. هرب بأسرته من تعز ليحميها ففقدها كلها في عدن

شاهد صرخة أب يمني .. هرب بأسرته من تعز ليحميها ففقدها كلها في عدن

أبرز المواد

“إعداد التقارير المالية”.. دورة بجامعة نجران لعدد من القطاعات الحكومية

“إعداد التقارير المالية”.. دورة بجامعة نجران لعدد من القطاعات الحكومية
http://almnatiq.net/?p=545064
المناطق - نجران
انطلاقاً من التعاون المستمر بين جامعة نجران ومؤسسات القطاع الحكومي، تبدأ اليوم “الثلاثاء” ثاني دورات عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر التي تنظمها العمادة ضمن سلسلة من الخدمات المجتمعية بعنوان ” إعداد التقارير المالية ” ويقدمها المدرب الدكتور سالم آل فايع، وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة.
وتتمثل أهداف البرنامج التدريبي في رفع كفاءة منسوبي الجهات المشاركة من حيث بناء المعرفة التي تحتاجها للنجاح في العمل الحكومي أو عالم الأعمال، والتعرف على أحدث التطورات في مجال المحاسبة وبالتحديد معايير التقارير المالية وآراء المختصين، إضافة إلى إعطاء المستفيدين لمحة عامة عن التقارير المالية، والفرق بين التقارير المالية والقوائم المالية، وكذلك التعرف على معايير المحاسبة الدولية (IAS) والتقارير المالية الدولية (IFRS)، مع تنفيذ بعض التطبيقات العملية خلال الدورة.

روابط ذات صلة

مدير جامعة نجران: الأوامر الملكية ترسم استراتيجية تنمية المستقبل

مدير جامعة نجران: الأوامر الملكية ترسم استراتيجية تنمية المستقبل
أمير نجران يحث على تنويع العمل الخيري

أمير نجران يحث على تنويع العمل الخيري
دعوي شرورة يحتفي بمرور ٢٥ عامًا على تأسيسه

دعوي شرورة يحتفي بمرور ٢٥ عامًا على تأسيسه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*