أمير الشرقية يرعى معرض وفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2018

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية حفظه الله ، تقام فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية ، والمعرض المصاحب لها ، والذي سيقام هذا العام تحت شعار :

( المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة )

وذلك يوم غدا الاربعاء بمقر مركز معارض الظهران الدولية ( إكسبو) .

بحضور وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية حفظه الله .

وبهذه المناسبة صرح مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد راشد صالح المري ان الرعاية والدعم الدائم لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية والفعاليات والأنشطة التي تقيمها من لدن سمو أمير المنطقة وسمو نائبه تجسد حرص سموهما على سلامة المواطنين والمقيمين بالمنطقة كما أنها جزء أصيل من اهتمام قيادتنا الرشيدة بكل من يعيش على أرض هذا الوطن ، موضحاً أن التنمية التي تشهدها المملكة في كافة المجالات تحتاج منا إلى بذل المزيد من الجهد لنشر الوعي بين أفراد المجتمع بالمخاطر التي تهدد حياة الإنسان وممتلكاته لتجنب المخاطر المُحتملة والتعامل معها عند وقوعها ، من جانبه أوضح المشرف العام على الإحتفال العميد منصور الدوسري أن المعرض – المقام بهذه المناسبة – يشتمل على مايقارب خمسين ركناً وجناحا توعوياً وتعريفياً تعنى جميعها بمستجدات مكافحة الحرائق والإنقاذ والسلامة والصحه ، كما تركز الجهات المشاركة في جهودها على مجال السلامة ، بالإضافة الى التعريف بالخدمات التي يقدمها الدفاع المدني للمواطنين والمقيمين كما يعرّف المعرض الزوار بآليات الدفاع المدني وتجهيزاته ومعداته ، و يصاحب إقامة المعرض ، ورش تفاعلية للتوعية باشتراطات السلامة وإجراءات الوقاية من الحوادث والمخاطر ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني في المنشآت الاقتصادية والخدمية .