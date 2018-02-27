جائزة خاصة من إبداع 2018 م  للطالب عبدالرحمن الخليفة من تعليم الأحساء

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير مدينة الرياض أقيمت التصفيات النهائية لأولمبياد ” إبداع 2018 م ” في مدينة الرياض .

وقد حصل الطالب عبد الرحمن باسم حسين الخليفة من مدارس الأنجال الأهلية بتعليم الأحساء على جائزة خاصة من شركة خطى الخير للتجارة ، وذلك عن مشروعه ( دراسة التغيرات في الدورة الكربونية الغير عضوية في الأنظمة البيئية لأعشاب البحر و المنغروف في البحر الأحمر ) في مجال علوم النبات .

هذا وقد قدم سعادة المدير العام الأستاذ أحمد بالغنيم تهنئته للطالب عبدالرحمن الخليفة وذلك لحصوله على الجائزة الخاصة في أولمبياد إبداع 2018 م ، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح ، كما هنأ سعادته ولي أمر الطالب عبدالرحمن و قائد مدرسة الأنجال الثانوية الأهلية و منسق الموهوبين .

كما قدم سعادة المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ حمد العيسى تهنئته للطالب عبدالرحمن الخليفة وذلك على حصوله الجائزة الخاصة في أولمبياد إبداع 2018 م مؤكدا له أهمية الاستمرار في تطوير مشروعه العلمي من خلال البحث و التقصي المعرفي وصولا إلى الأصالة و نتائج التجارب التطبيقية لفرضيات البحث، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح .

و أكد مدير الموهوبين الأستاذ عبدالله السبيعي أن حصول الطالب عبدالرحمن الخليفة على جائزة خاصة في تصفيات إبداع 2018 م يعكس تطورا نوعيا في جودة المشاريع العلمية التي أنتجها أبنائنا الطلاب الموهوبين ، مقدما تهنئته للطالب عبدالرحمن الخليفة على هذا الإنجاز متمنيا له دوام التوفيق و النجاح.