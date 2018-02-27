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خرائط غوغل ترصد “باب جهنم” وسط الصحراء

خرائط غوغل ترصد “باب جهنم” وسط الصحراء
http://almnatiq.net/?p=545076
المناطق - الرياض

أثارت صور “باب جهنم”، وهي تسمية تطلق على حفرة مشتعلة بالنيران من دون توقف، وسط الصحراء، حيرة وقلق مستخدمي تطبيق ” Google Earth”.

وبدت الحفرة الحمراء الحارقة بارزة على الخارطة، وقد حيرت الكثيرين نظرا لأنها حتى الآن غير معروفة لدى الجميع.

Google Maps

باب جهنم

وتوصف “حفرة غاز دارفازا” والشهيرة باسم “باب جهنم” أو “حفرة الجحيم”، بأنها واحدة من الأماكن الأكثر غرابة على وجه الأرض، وهي تقع في صحراء كاراكوم في تركمانستان، والتي تعد من أشهر المواقع السياحية بفضل هذه الظاهرة الطبيعية الغريبة.

والحفرة مشتعلة دون انقطاع منذ عام 1971، مما حير العلماء، ويبلغ قطرها 70 مترا وعمقها 98 مترا، وقد اكتسبت الحفرة اسم “باب جهنم” من السكان المحليين، وهي عبارة عن مزيج من الطين المغلي واللهب البرتقالي الضخم.

وقد نشأت الحفرة عندما سقطت حفارة الغاز الطبيعي أثناء عملها في المنطقة عام 1971 في عهد الاتحاد السوفييتي سابقا، ولمنع تسرب غاز الميثان من الحفرة والإضرار بالبيئة والكائنات الحية قرر العلماء إشعال النار بها على أمل أن تستهلك النار الغاز خلال بضعة أيام، ولكن لم تنقطع عنها النيران لأكثر من أربعة عقود.

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