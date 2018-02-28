احدث الأخبار

ابتداء من الواحدة ظهرا..تنبيه عاجل من “الإنذار المبكر” لسكان 8 مناطق
أبرز المواد
 الهلال يواصل تدريباته استعدادًا للفيصلي في الدوري
أبرز المواد
 القحطاني يرد على من يطالبه بالنخبوية بتغريداته : زمن البرج العالي “ولى”
أبرز المواد
 جلد ضابط 79 سوطاً دفعة واحدة في مكة بعد تشويهه لسمعة مواطن..
أبرز المواد
 محافظ “التدريب المهني” للشباب:”الشهادة ما توكل عيش”
أبرز المواد
 رياح مثيرة للأتربة على مرتفعات ثلاث مناطق‎ وأجزاء من الشرقية
أبرز المواد
 5 وزراء يبحثون واقع القوى العاملة الصحية في الرياض.. الأحد المقبل
أبرز المواد
 الزايدي تترأس الاجتماع الدوري للشؤون التعليمية بغرب الطائف
منطقة مكة المكرمة
 الهاجري: دور القطاع الخاص والمستثمرين في دعم مشروعات الشباب ليس بالمستوى المطلوب
أبرز المواد
 أمير الباحة الأوامر الملكية تؤكد حرص واهتمام الملك المفدى بالوطن وأبناءه
أبرز المواد
 مهرجان النبق والحبق ينطلق بين جبال الديسة في نسخته الثانية في رجب المقبل
أبرز المواد
 النباتات العطرية تأخذ زوار قرية عسير الى عبق الطبيعة الاخاذ
أبرز المواد
توقعات قرب الإعلان عن التشكيل الجديد لوزارة الدفاع ..التفاصيل بالداخل

توقعات قرب الإعلان عن التشكيل الجديد لوزارة الدفاع ..التفاصيل بالداخل

أبرز المواد
” الجهني ” يترجل عن صهوة جواده بعد ” 29 ” عاماً في الخطوط السعودية

” الجهني ” يترجل عن صهوة جواده بعد ” 29 ” عاماً في الخطوط السعودية

منطقة تبوك
ولي العهد يستقبل أصحاب السمو والمعالي بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيتهم وتعيينهم في مناصبهم العسكرية الجديدة

ولي العهد يستقبل أصحاب السمو والمعالي بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيتهم وتعيينهم في مناصبهم العسكرية الجديدة

أبرز المواد
الأمير بندر بن سلطان يزور مركز الدراسات والشؤون الإعلامية بالديوان الملكي “فيديو”

الأمير بندر بن سلطان يزور مركز الدراسات والشؤون الإعلامية بالديوان الملكي “فيديو”

أبرز المواد

أمير القصيم يستقبل وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للتنمية البشرية

أمير القصيم يستقبل وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للتنمية البشرية
http://almnatiq.net/?p=545204
المناطق / بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم , بوكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للتنمية البشرية والمجتمعية محمد بن صالح آل الشيخ ، الذي قدم للسلام على سموه ، بمناسبة تكليفه عضواً في مجلس منطقة القصيم ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط.

وناقش سمو أمير المنطقة مع وكيل الوزارة الموضوعات التنموية في منطقة القصيم ، وخطط الوزارة الداعمة للمبادرات المختلفة ، وتوحيد الجهود للوصول إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، مؤكداً سموه أن المنطقة تمضي قدماً لتخطي المعوقات التي تحول دون تنفيذ بعض المشروعات بالتعاون ودعم الوزارات المعنية.

حضر الاستقبال أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي.

روابط ذات صلة

وكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية يشكر القيادة للثقة الملكية بترقيته للمرتبة الخامسة عشره

وكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية يشكر القيادة للثقة الملكية بترقيته للمرتبة الخامسة عشره
أمير القصيم يترأس مجلس المنطقة ويناقش مشاريع معتمدة بقيمة 4.2 مليار ريال

أمير القصيم يترأس مجلس المنطقة ويناقش مشاريع معتمدة بقيمة 4.2 مليار ريال
أمير القصيم يقلد نائب مدير شرطة المنطقة اللواء العتيبي رتبته الجديدة

أمير القصيم يقلد نائب مدير شرطة المنطقة اللواء العتيبي رتبته الجديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*