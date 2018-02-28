أمير القصيم يستقبل وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للتنمية البشرية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم , بوكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للتنمية البشرية والمجتمعية محمد بن صالح آل الشيخ ، الذي قدم للسلام على سموه ، بمناسبة تكليفه عضواً في مجلس منطقة القصيم ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط.

وناقش سمو أمير المنطقة مع وكيل الوزارة الموضوعات التنموية في منطقة القصيم ، وخطط الوزارة الداعمة للمبادرات المختلفة ، وتوحيد الجهود للوصول إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، مؤكداً سموه أن المنطقة تمضي قدماً لتخطي المعوقات التي تحول دون تنفيذ بعض المشروعات بالتعاون ودعم الوزارات المعنية.

حضر الاستقبال أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي.