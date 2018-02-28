أمير القصيم يترأس مجلس المنطقة ويناقش مشاريع معتمدة بقيمة 4.2 مليار ريال

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ترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة اليوم الثلاثاء 11/6/1439هـ الموافق 27/2/2018م جلسة المجلس الأولى من الدورة الأولى للعام المالي 1439/1440هـ بقاعة اجتماعات مجلس المنطقة بمقر ديوان إمارة منطقة القصيم بمدينة بريدة .

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عـسـم الرمضي أن المجلس بدأ بكلمة افتتاحية لسمو رئيس الجلسة استهلها برفع الشكر والتقدير – ونيابة عن المجلس وأهالي المنطقة – لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ يحفظهم الله ـ على ما صدر من أوامر ملكية كريمة شاملة وحريصة على مستقبل الوطن ورفاهية المواطن وتعزيز الجوانب الأمنية والتنموية ، والتي ستكون بمشيئة الله داعمة لصناعة التنمية في البلاد وستزيد الوطن تطوراً وازدهاراً ، مشيراً سموه إلى أن رعاية المواطن وتحقيق سبل المعيشة الكريمة له هو نهج ملوك هذه البلاد جميعاً منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز – طيّب الله ثراه – ومن بعده أبنائه البررة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – متخذين من دين الله وسنة رسوله ، طريقاً لقيادة هذه البلاد المباركة وتحقيق متطلبات شعبه الوفي.

كما رفع سموه الكريم عظيم الشكر وجزيل الامتنان للقيادة الرشيدة على ما حظيت به المنطقة من مشاريع معتمدة في ميزانية هذا العام 1439/1440هـ والتي سوف تساهم بمشيئة الله تعالى في تطور المنطقة في مختلف المجالات ، متمنياً أن تحقق الأهداف المرجوة منها لما يعود نفعه على الوطن والمواطن.

وقد رحب سموه بوكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للتنمية البشرية والمجتمعية محمد بن صالح آل الشيخ بمناسبة تكليفه عضواً في مجلس منطقة القصيم ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط.

واستعرض المجلس المشاريع المعتمدة لعدد من القطاعات الحكومية بالمنطقة حيث بلغ إجمالي المشاريع والنفقات على التشغيل والبرامج لعدد من القطاعات الحكومية بالمنطقة ( 4,283,079,388) أربعة مليارات ومئتان وثلاثة وثمانون مليون وتسعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال ، منها مبلغ (98.000.000) ثمانية وتسعون مليون ريال لجامعة القصيم ، ولقطاع الشئون الصحية مبلغ (133.883.000) مائة وثلاثة وثلاثون مليون وثمانمائة وثلاثة وثمانون ريال ولقطاع كهرباء القصيم مبلغ (911.000.000) تسعمائة وأحدى عشر مليون ريال ، بالإضافة لمشاريع فرع وزارة الاسكان وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي.

كما استعرض المجلس ما ورد بكتاب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء حيال المشاريع في منطقة القصيم التي يجري العمل على تنفيذها والمشروعات التي في طور الاعداد لطرحها للتعاقد خلال عام 2018م والتي تبلغ تكلفتها حوالي 14 مليار ريال.

وقد ناقش المجلس نتائج وملاحظات تقرير ديوان المراقبة العامة الثاني بشأن أداء بعض فروع الأجهزة الخدمية بالمنطقة (الخدمات التعليمية ، والصحية ، والبلدية ، والمياه ، والزراعية ، ومكاتب العمل ، والخدمات الاسعافية ، والشئون الاسلامية).

واستكمل المجلس بعد ذلك مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة ، وفي ختام الجلسة قدم سمو رئيس المجلس شكره لأعضاء المجلس على مداخلاتهم ومقترحاتهم وتمنى سموه التوفيق والنجاح للجميع .