وكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية يشكر القيادة للثقة الملكية بترقيته للمرتبة الخامسة عشره

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رفع وكيل أمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية إبراهيم بن محمد الهذلي خالص الشكر وبالغ الثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية بترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة , مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ولصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ولصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ـ حفظهم الله ـ ، معبراً عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية سائلاً الله تعالى أن يعينه على أداء المهمة بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ، واعداً بتقديم المزيد من العطاء وبذل الجهد مستنيراً بتوجيهات سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائب أمير منطقة القصيم لما فيه خدمة الدين والمليك والوطن .