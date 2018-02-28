مهرجان النبق والحبق ينطلق بين جبال الديسة في نسخته الثانية في رجب المقبل

المناطق- تبوك

تحت رعاية مجلس التنمية السياحية بمنطقة تبوك وضمن رزنامة مهرجانات المنطقة تطلق لجنة التنمية السياحية بمحافظة ضباء ممثلة باللجنة التنفيذية لمهرجان نبق وحبق النسخة الثانية للمهرجان بالتعاون بين بلدية اشواق وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك وبمشاركة من الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية والخاصة. وستقام فعاليات المهرجان بين جبال الديسة في حديقة الكورنيش في الثاني عشر من شهر رجب المقبل الموافق السابع والعشرين من شهر مارس ويستمر لمدة خمسة أيام. وقال رئيس اللجنه التنفيذيه للمهرجان رئيس بلدية أشواق الاستاذ فيصل الحريق إن المهرجان يعتمد على رصيد جيد من النجاح الذى تحقق في النسخة الاولى في العام الماضى حيث حقق متعة وترفيه لزوارة في وسط طبيعة مميزة لها عشاقها كما ساهم المهرجان بتوفير فرص عمل للشباب والشابات خلال فترة المهرجان كما فتح نوافذ تسويقية لمزارعي الديسة لعرض منتوجاتهم الزراعية والتنافس في تنويع المنتجات الزراعية وطرق التقدم ومن جانبه عبر مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك المهندس/ فهد محمود الغريض عن سروه بنجاح الشراكة المميزة بين السياحة وبلدية أشواق والجنة التنمية السياحية بمحافظة ضباء ومنظم المهرجان في تحقيق نجاح النسخة الاولى للمهرجان وهذا يجعل الجميع يتوقع تطور لفعاليات هذا المهرجان الذى أصبح يعتمد على ميزات سياحية وزراعية متنوعة وموروث شعبي وتراثي ثري يدعم الفعاليات الثقافية .

وكانت اللجنة التنفيذية للمهرجان عقدت اجتماعها الاول الاسبوع الماضى وتم خلال الاجتماع تحديد وقت انطلاق المهرجان ومقره والذي اسند تنظيمه لمؤسسة وسام البادية ومن المنتظر أن يشهد المهرجان الذي يلبي كافة شرائح المجتمع العديد من الفعاليات الترفيهية والتثقيفية الجديدة والمميزة بمشاركة أبناء الديسة واشواق وماجاورها.

بالموروث الشعبي الذى يتمثل في عشق الأبل الأصيلة والفروسية والفلكلور الشعبي المتمثل في الدحة والرفيحي والهجيني.