أمير الباحة الأوامر الملكية تؤكد حرص واهتمام الملك المفدى بالوطن وأبناءه

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بالأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، مشيراً سموه إلى أَن تلك الأوامر تؤكد حرصه واهتمام الملك المفدى بالوطن وأبناءه وذلك بتعيين قيادات وكفاءات في مختلف أجهزة الدولة للرفع من كفاءة هذه الأجهزة والعمل على تقديم كل ما يخدم مواطني هذه البلاد المباركة والمضي نحو برامج التحول الوطني ٢٠٢٠ وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

ورفع الأمير الدكتور حسام بن سعود الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد – حفظهما الله – على ما يجده مواطني هذا البلاد من رعاية واهتمام كبيرين نحو المزيد من التطور والنماء ،سائلاً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادتنا الحكيمة أيدها الله.