الزايدي تترأس الاجتماع الدوري للشؤون التعليمية بغرب الطائف

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‏ترأست مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بمحافظة الطائف مها الزايدي أمس الاجتماع الدوري للشؤون التعليمية والمنعقد بمكتب غرب الطائف بحضور مديرة المكتب حياة القرشي ومديرات مكاتب التعليم الداخلية والخارجية ومديرات الشؤون التعليمية والمدرسية , جرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات ذات الأهمية والمدرجة على جدول الأعمال , واستعرض معوقات سير العمل والحلول الرامية إلى تذليل الصعوبات , كما استمعت الزايدي إلى مداخلات الحاضرات , فيما تبنى اللقاء عدد من المقترحات واتخذ اتجاهها العديد من الإجراءات والتوصيات .

‏وعلى هامش الاجتماع دشنت مساعدة المدير معرض ريشة فنان والقاعة التدريبية التابعة لمكتب غرب , مثمنة لمديرة ومنسوبات المكتب جهودهن في التنظيم والإعداد .

‏فيما عبرت الزايدي عن اعتزازها بالأبطال الشهداء الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن الغالي جاء ذلك خلال افتتاحها القاعة التدريبية بمكتب غرب ​والتي تزينت الصالة الخارجية لها بصور الشهداء والمرابطين , ووجهت مديرات الإدارات والمكاتب بضرورة الاحتفاء بالجنود المرابطين وأبناء الشهداء من “طالبات المدارس “للإشادة بالعمل البطولي الذي يقدمه أولياء أمورهن في خدمة دينهم ودفاعاً عن وطنهم , موضحة أنها لن تتوانى عن تقديم مايمكن تقديمه من رعاية ومساعدة لأباء الشهداء والجنود المرابطين على الحد الجنوبي تقديرًا لدورهم العظيم في حماية الوطن .

‏كما وجهت مديرات الإدارات والمكاتب إلى ضرورة تأصيل حب الوطن والانتماء له وتعميق مفهوم السمع والطاعة لولاة الأمر في نفوس الطالبات في وقت مبكر ، وذلك بتعزيز الشعور بشرف الانتماء إلى الوطن ، والعمل من أجل رقيه وتقدمه ، وإعداد النفس للعمل من أجل خدمته ودفع الضرر عنه، والحفاظ على مكتسباته, داعية الله أن يحفظ وطننا وأن يسدد حكامنا وأن ينصر جنودنا المرابطين وأن يتغمد شهداء الوطن الأبطال برحمته وغفرانه.