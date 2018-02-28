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مدينة السيح تشهد غداً إنطلاق مهرجان الخرج الثاني لأصول الأغنام المحلية

مدينة السيح تشهد غداً إنطلاق مهرجان الخرج الثاني لأصول الأغنام المحلية
http://almnatiq.net/?p=545564
المناطق - سليمان الدخيل 
تنطلق غداً الخميس بمدينة السيح فعاليات مهرجان الخرج الثاني لأصول الأغنام المحلية (فحول وإنتاج) الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة ، بمشاركة 700 مشارك من داخل وخارج المملكة.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان أن المهرجان يقام برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
، ويقام في مقر مركز حفظ الأصول والتحسين الوراثي الواقع شرق مدينة السيح ، ويهدف إلى خلق روح التنافس بين مربي الثروة الحيوانية لتحسين الانتاج والسلالات الحيوانية التي تصب في أهداف برنامج التحول الوطني 2020 من خلال مبادرة تصميم وانشاء مركز تميز وطني للثروة الحيوانية .
وسيعرض المشاركين في مهرجان الخرج لأصول الأغنام المحلية سلالات النعيم ، والماعز العارضي ، والماعز الشامي ، والماعز الأبيض المطور ، والماعز الحجازي ، والسواكني ، والعرب ،
والحري ، والنجدي، والنجدي الصقع ، والنجدي الرملي .

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