المكتبة الرقمية تبهر زوار معرض القصيم للكتاب بلغة الأرقام

المناطق - بريدة

أبدى زوار معرض القصيم للكتاب إعجابهم بركن المكتبة الرقمية السعودية وهي المكتبة التابعة لوزارة التعليم حيث يقدم القائمين على الركن المعلومات الكافيه للإستفادة من المكتبة التي تحوي حوالي ١٥٩ قاعدة بيانات من مختلف مناطق العالم ، وتقدم المكتبة مراجع وكتب في العلوم الطبية والطب والتعليم والإدارة والهندسة والحاسب الآلي والعلوم الإجتماعية وغيرها من العلوم ، كما تحوي المكتبة اكثر من تسعة ملايين بحث ورسالة ماجستير ودكتوراه بإمكان زوار المكتبة الرقمية الإطلاع عليها ، وتقوم المكتبة بتقديم دورات على الأنترنت حيث قدمت حتى الآن حوالي ١٤٧٩ دورة استفاد منها اكثر من مائة الف طالب وطالبه ، وتحوي المكتبة أيضاً مجلات علمية يبلغ عددها ١٦٠ ألف مجلة علمية ، وتعتمد المكتبة الرقمية على عدد كبير من الناشرون حول العالم أبرزهم ( جامعة اكسفورد ، وناشيونال جرافيك ، والمنظومة قاعدة معلومات الرسائل الجامعية ، و springer ، و sage ، ) وغيرهم من الناشرين حول العالم ، وتقدم المكتبة الرقمية محتوياتها باللغتين العربية والإنجليزية ويستطيع استخدامها كافة طلاب الجامعات الحكومية السعودية وكذلك الأهليه بالإضافة إلى الطلاب المبتعثين في الخارج وذلك من خلال نافذة الكترونية تقدم للطلاب من خلال مرجعياتهم ليطلعوا على هذه المصادر العلمية .