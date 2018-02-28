(الإعلام يحكي) يكشف حقيقة المراهنات ومعاناة الجماهير في معرض القصيم للكتاب

المناطق - بريدة

فضّل المؤلف إبراهيم البسام أن يقدم ثقافة الأوربيين لقراء مؤلفة بطريقته البسيطة حيث عمد إلى التنقل بين عدة بلدان أوربية على دراجته .. وقدّم البسام روايته لزوار معرض القصيم للكتاب من على خشبة منصة التوقيع ويقول البسّام الذي يعيش في مدينة الخبر وجذوره من عُنيزة أنه بدأ رحلة على الدراجة من المانيا متنقلا إلى سويسر وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا. . ويضيف تعرفت على ثقافة الأوربيين بأسلوبهم البسيط وفضلّت أن أقدم هذه الثقافة للقراء بكتاب عنوانه ( رحلة في أوربا على الدراجة ) .

هذا وقد اشترك فهد القوفي وبندر المشرافي في تأليف كتاب ( الإعلام يحكم ) الذي قدموه للزوار من منصة التوقيع وذكر القوفي بأن الكتاب عبارة عن كتاب رياضي روائي وهو يستحضر الجوانب الرياضية الخافيه عن الإعلام ، وأشار القوفي إلى أن الكتاب يتحدث عن الخافي في كرة القدم بطريقة روائية غير مملة ، وذكر بأنهم تعمدوا في المؤلف أن يشدو القارئ بالتسلسل وذكر خفايا مثيرة مثل المراهنات في الكرة الأوربية وكذلك أندية الضل ومعاناتها وأيضاً معاناة الجماهير في المدرجات .

هذا وقد قدمت المؤلفة الصغيره غادة بنت محمد العامر مؤلفها ( تجارب فتاة عمرها ثلاثة عشر عاماً ) كتابها على منصة التوقيع وسط تشجيع من والدها وعائلتها ، وتقول غادة العامر تجاربي صغيرة جداً ولكنني شخص صغير من الممكن أن يقدم شي جميل ، وذكرت بأن أبرز ما يتناوله كتابها هو كيف تتعامل مع أسرتها وأصدقاءها وكيف تختار الصح من الخطأ ، وشددت على أنها لم تبالغ في الكتاب بل حاولت أن تقدم تجاربها بشكل دقيق دون زيادة او مبالغة ، واكدت غادة بأن هذا المؤلف لن يكون الأخير لها وأنها تطمح لتطوير نفسها نحو تأليف كتب أخرى ، وكشفت بأنها معجبه بأسلوب علي الطنطاوي في سلاسة سرده للتجارب والقصص .

وكان المؤلف عادل الهليل قد تقدم للمنصة ليقدم مؤلفه ( أُمِ ثم أنتِ ) والذي يقدم فيه نصوص أدبية من النثر تحكي عن الحب وحبه لوالدته .