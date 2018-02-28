“الفدا” معرض القصيم للكتاب يؤكد أزلية التوجه الاقتصادي للمنطقة

المناطق- بريدة

أكد أمين الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم سعود الفدّا : أن معرض القصيم للكتاب عزز ما تشتهر به المنطقة من تجارة وثقافة على مر السنين حيث يحوي المعرض كتب بارزه عن إدارة المال و الأعمال و الاقتصاد لكثرة المهتمين بهذا الشأن , و تتنوع عناوين الكتب المعروضة في دور الناشرين لأكثر من 145 ألف عنوان لمواكبة كافة الأذواق و التخصصات للزوار ويشارك بالمعرض عدة جهات حكومية من ذات الاختصاص لدعم الجانب الاقتصادي مؤكدا على أهمية الثقافة الاقتصادية في تطوير الاستثمارات ودعمها.

و أبدى “الفدّا” إعجابه بما شاهده من تنظيم عالٍ لمستقبل الثقافة و معرض الكتاب مما يبعث الفخر للمنطقة و ما حصدت من إنجازات وهذا ينسب لدعم سمو أمير منطقة القصيم و ما حصل من نجاح باهر و جهود مبذوله هي ثمرة العمل المتكامل بين العاملين واستقطب المعرض أكثر من 50 ألف زائر يوميا مماينعكس اقتصادياً على المنطقة و يعود بشكل مباشر على المحلات التجارية ونقاط البيع و الجذب السياحي و هو إثراء للمنطقة مشيد بفكرة إتاحة الكتب المخفضة بسعر رمزي وهو 5 ريالات ليستطيع أي شخص تكوين مكتبة متكاملة بسعر رمزي وهذا أمر رائع جداً . و أعجب “الفدّا” بمبادرة خدمة الفسح الفوري للكتب كون الناشر يستطيع تقديم ما لديه من كتب عن طريق الأون لاين أو ذاكرة تخزينية وتستغرق وقت لا يتجاوز 10 دقائق للحصول على الفسح الفوري وهذا يسهم بدعم الناشرين لإظهار ما لديهم.