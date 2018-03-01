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اليوم: فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة

اليوم: فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=545720
المناطق_على العميري
يفتتح وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني اليوم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ” المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة “وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك بالشراكة بين مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك وجامعة تبوك بالتعاون مع الجهات قيادة حرس الحدود والمرور والمخدرات والجوازات والشؤون الصحية والتعليم والكليات التقنية ومستشفى الملك سلمان العسكري وجامعة الأمير فهد وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإدارة المدينة العسكرية وشركة أرامكو وشركة الكهرباء بالإضافة إلى مؤسسات السلامة والمصاعد والفرق التطوعية كفريق السلام السعودي وفريق غوث وفريق نبض الحياة .
كما يفتتح محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ” المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة ” بالمحافظة.
وسوف يفتتح محافظ البدع ياسر الحقباني فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ” المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة ” بالمحافظة.
كما يفتتح كل من : وكيل محافظة أملج مسعود بن مسلم الجهني، ووكيل محافظة الوجه حمّاد طويلع القرعاني، ووكيل محافظة ضباء محمود حسين الحربي ،ووكيل محافظة تيماء محمد متروك الزوين فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ” المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة ” .
كما يفتتح ورئيس مركز حالة عمار ابراهيم بن ناصر الناصر فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ” المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة “

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