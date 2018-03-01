«التعليم» تطالب إداراتها بسرعة تحديد احتياج المقررات المدرسية

المناطق_الرياض

طالبت وزارة التعليم من إداراتها في المناطق والمحافظات بسرعة تحديد احتياجهم من المقررات المدرسية للصف الأول الثانوي للعام الدرا سي 1439/1440 وإرسالها لوكالة المناهج والبرامج التربوية قبل نهاية دوام الخميس 27/6/1439هـ لتتمكن الوزارة من إكمال اللازم.

وتضمن تعميم تشكيل لجنة لتحديد الاحتياج مكونة من : إدارة التخطيط والمعلومات وتقنية المعلومات والاختبارات والقبول والتعليم الاهلي والاجنبي والتربية الخاصة وتعليم الكبار والكبيرات ومشرف نظام المقررات.

واردف التعميم بالقول: نظام نور هو المصدر الأساسي في تحديد اعداد الطلاب والطالبات ويجب التأكيد من إدراج جميع الطلاب والطالبات في النظام.

واشار التعميم إلى أن يكون الاحتياج شاملا للبنين والبنات ويجب أن يشمل تحديد الاحتياج من كتب نظام المقررات ما يكفي لتنفيذ الخطة في برنامج الفصل الصيفي وأن يشمل الاحتياج نسبا مدروسة تغطي النمو في اعداد النمو في اعداد الطلاب.

بالإضافة إلي نسخ للمعلمين والمشرفين التربويين وتحري الدقة في ذلك بما يضمن عدم وجود فائض غير مبرر في المقررات وتحمل المسؤولية في ذلك.

ويأتي ذلك نظرا لاعتزام وزارة التعليم تطبيق نظام المقررات في جميع المدارس بشكل مرحلي خلال الثلاث سنوات القادمة.