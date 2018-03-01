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حالة الطقس: هطول أمطار رعدية في «7» مناطق سعودية
http://almnatiq.net/?p=545726
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية وحفر الباطن والقيصومة والباحة وعسير  ونجران فيما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على منطقتي الحدود الشمالية والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10- 30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ، وحالة البحر متوسط الموج.

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