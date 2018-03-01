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“الشورى” يحسم الجدل بشأن رفع سن التقاعد 5 سنوات

“الشورى” يحسم الجدل بشأن رفع سن التقاعد 5 سنوات
http://almnatiq.net/?p=545729
المناطق_الرياض

كشف مصدر مطلع أن مجلس الشورى يصوت قريباً على توصية برفع سن التقاعد لجميع العسكريين، بمختلف رتبهم، مدة خمس سنوات.

قال مقدم التوصية عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل، في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ، إن الدراسة الاكتوارية تشير إلى أن موارد حساب صندوق التقاعد العسكري من الاشتراكات وعائد الاستثمار لم تعد كافية لتسديد معاشات المتقاعدين، موضحا أنه في حال بقي الوضع على ما هو عليه فمن المتوقع استهلاك أصول حساب التقاعد العسكري خلال فترة قصيرة.

ولفت آل فاضل: الحاجة إلى رفع سن التقاعد للعسكريين أصبحت واضحة، بسبب ارتفاع متوسط العمر ومستوى اللياقة الصحية للفرد السعودي، مع ثبات سن تقاعد العسكري من دون تغيير ، موضحا أن مجلس الشورى سبق وأن صوت بغالبية أعضائه، في دورته الخامسة، قبل أكثر من ثماني سنوات، على إضافة أربع سنوات إلى خدمة الأفراد من رتبة جندي حتى رئيس الرقباء، بحسب “الحياة”.

وأبان آل فاضل أن هذه التوصية على تقرير المؤسسة إذا ما تبنتها اللجنة المتخصصة وأقرها المجلس، ستسهم في تأكيد قرارات الشورى السابقة وتسريع إجراءات درس رفع سن التقاعد العسكرية.

ومن جانبه، ذكر الدكتور عبدالله الحربي أن نظام التقاعد في المملكة، بحسب دراسة قام بها باحث، هو الأعلى في الحسميات من الراتب الأساس بين الدول العربية والخليجية، إضافة إلى حرمان المرأة من الجمع بين راتبها، إذا كانت تعمل، والمعاش المستحق لها من راتب زوجها المتوفى،مشيرا إلى مقترح سابق برفع السن التقاعدية، مقترحاً إعادة النظر في رفع السن،”على أن يتم ذلك في صورة تدريجية”.

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