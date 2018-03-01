تفاصيل الوظائف الشاغرة للسعوديات بشركات الرياض

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أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض عن توفر وظائف شاغرة (للنساء) للعمل لدى 4 شركات بالقطاع الخاص.

وقالت أن الشركات هي (شركة سمسا للنقل السريع – شركة حمد عبدالله سليمان المنيع وشركاه للتجارة – شركة مجموعة العالمي للاستثمار التجاري والصناعي – شركة الرياض للصناعات الغذائية )، للحاصلات على مؤهل الثانوية العامة فما فوق.

حيث تبدأ المقابلات يوم الاثنين الموافق 2018/03/05م الساعة 9:00 صباحاً وتنتهي يوم الخميس الموافق 2018/03/08م في مقر فرع السيدات بغرفة الرياض – طريق الملك عبدالله وفق التفاصيل أدناه: