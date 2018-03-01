عشرات الدواعش يطلبون العفو من ضحاياهم

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تقدم 100 متطرف مسلح إندونيسي على الأقل باعتذار لـ51 من الناجين من أعمال إرهابية، وذلك بأحد فنادق العاصمة جاكرتا، ضمن برنامج الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب الهادف للقضاء على التطرف.

وأوضح الإندونيسي سفيان تساوري، والذي كان بمركز تدريب في إقليم أتشيه (غربي إندونيسيا) والآن يرأس برنامجاً للمصالحة والقضاء على التطرف، أن فرصة رؤية الناجين أكثر وقعاً من الخطابات.

وقال: ندخل إليكم من الناحية الإنسانية استوعب الكثير من الأصدقاء مدى سوء ما فعلوه، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقب اللقاء مع ناجين من حوادث إرهابية لطلب الصفح والمصالحة والحوار.

وجدير بالذكر أن البرنامج الحكومي للقضاء على التطرف ومكافحة الإرهاب نجح في تفكيك جزء كبير من الجماعات المسلحة المتطرفة في إندونيسيا.

وكان آخر هجوم إرهابي بمتفجرات قد وقع في مايو 2017 حينما فجر انتحاريان عبوات ناسفة بمحطة حافلات في جاكرتا ما أدى لمقتل 3 من عناصر الأمن، في هجوم تنسبه الشرطة إلى جماعة موالية لتنظيم داعش الإرهابي.