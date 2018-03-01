أول صور لملك المغرب بعد إجرائه عملية جراحية في القلب

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عرضت صفحة العاهل المغربي الملك محمد السادس عبر فيسبوك أمس الأربعاء، صورًا له وهو يغادر مستشفى بباريس خضع فيه لعملية جراحية في القلب الإثنين الماضي.

وورد تعليق على الصورة:”صورة ملكنا الحبيب وهو يغادر المصحة كما أخبرناكم سابقًا ويلتقط الصور مع محبيه. الحمد لله على سلامة ملكنا”، كما توجه العاهل المغربي إلى قصره بمدينة بيتز الفرنسية، حيث سيخضع هناك لفترة راحة أوصى بها الأطباء المعالجون.

جدير بالذكر أن ملك المغرب خضع، الاثنين الماضي، لعملية جراحية ناجحة في إحدى المستشفيات الفرنسية، وفقًا لوكالة الأنباء المغربية الرسمية.