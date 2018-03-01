السعودية للكهرباء تؤكد التزامها الإهتمام بالكوادر الوطنية والاستثمار فيهم

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تفاعلت الشركه السعوديه للكهرباء مع المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر به مجموعه من العاملين بالشركه في مكة المكرمة بنظام العقود يشكون من فصلهم رغم مضي سنوات على عملهم بالشركه بلغت وحسبما ذكر أحد المتحدثين بالمقطع المتداول حوالي أربع سنوات حيث شكوا أن لديهم أسر واطفال وسيتضررون جراء هذا الفصل ، وأكدت الشركة السعودية للكهرباء في ردها على المقطع المتداول التزامها بحفظ حقوق جميع منسوبيها، والمحافظة على الكوادر الوطنية بما يخدم المملكة وبما يحقق تطلعات موظفيها.وبينت “السعودية للكهرباء” أنه تم التعاقد مع عدد من الموظفين بموجب عقود محددة المدة، وتُجدد حسب الحاجة للعمل.وأوضحت “الشركة” أنه تم إشعارهم بانتهاء مدة العقد وعدم الرغبة في التجديد معهم ، لعدم الحاجة في الوقت الراهن، مشددةً أنه لا صحة لوجود عقود وصلت مدتها إلى 4 أعوام.

وذكرت السعودية للكهرباء” أن نسبة السعودة فيها وصلت إلى أكثر من 90% من نسبة العاملين لديها