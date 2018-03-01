الفتح يتغلب على الفيحاء بثلاثية

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تغلب الفتح على الفيحاء بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

و افتتح الضيوف أهداف اللقاء عند الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول بواسطة المدافع نواف الصبحي، قبل أن يدرك الفتح هدف التعادل بأقدام جواو بيدرو (19)، في حين سجل الصبحي هدفًا بالخطأ في مرماه وضع الفتح في المقدمة (38).

وفي الفترة الثانية من اللقاء تحصل الفتح على ركلة جزاء تقدم لقاء ماجد هزازي الذي أسكنها في شباك حارس مرمى الفيحاء عبدالرحمن دغريري (55)، وتكفل جوناثان غوميز من الفيحاء بتسجيل الهدف الثاني لفريقه (61).

ووصل الفتح بهذا الفوز للنقطة 29 في المركز السادس، فيما بقي الفيحاء في المركز الثامن بـ28 نقطة.