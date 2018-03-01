احدث الأخبار

أمطار غزيرة على محافظة السليل والمراكز التابعة لها
أجواء المناطق
 محافظ الدلم يُدشن فعاليات ‎اليوم العالمي للدفاع المدني
منطقة الرياض
 برامج مجتمعية لزوار ربيع الطائف
منطقة مكة المكرمة
 إدارة “تعليم الجوف” تهنئ الطالبة ريناد التوفيق فوزها بمسابقة الروبوت
منطقة الجوف
 نادي تبوك الأدبي يعلن عن مسابقة ” شهداء عاصفة الحزم ” الشعرية
منطقة تبوك
 أمير الرياض يزور محافظة الرين ويدشن مشروعات بقيمة 272 مليون ريال وأخرى جاري تنفيذها بقيمة 440 مليون ريال 
منطقة الرياض
 فرع العمل والتنمية بالرياض يختتم مشاركته في مهرجان الجنادرية32
منطقة الرياض
 الفتح يتغلب على الفيحاء بثلاثية
أبرز المواد
 أمطار غزيرة و برد على الباحة
أبرز المواد
 واشنطن: مهمتنا في اليمن دعم السعودية ومواجهة الإرهاب
أبرز المواد
 القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخة الجازي الصباح
أبرز المواد
 حساب المواطن يعلن عن نتائج الأهلية للدورة الرابعة
أبرز المواد
“الشورى” يحسم الجدل بشأن رفع سن التقاعد 5 سنوات

“الشورى” يحسم الجدل بشأن رفع سن التقاعد 5 سنوات

أبرز المواد
مبادرة معلم سعودي في إسطنبول تحظى بإشادة مسؤولين

مبادرة معلم سعودي في إسطنبول تحظى بإشادة مسؤولين

أبرز المواد
شاهد الشيخ “الكلباني”: “الطقاقات” يأخذن بالليلة ما يأخذه الداعية بسنة.. وسأظل نصراويا إلى أن تبلغ الروح الحلقوم

شاهد الشيخ “الكلباني”: “الطقاقات” يأخذن بالليلة ما يأخذه الداعية بسنة.. وسأظل نصراويا إلى أن تبلغ الروح الحلقوم

أبرز المواد
شاهد.. انطلاق الهوية الجديدة للقنوات الرياضية السعودية

شاهد.. انطلاق الهوية الجديدة للقنوات الرياضية السعودية

أبرز المواد

الفتح يتغلب على الفيحاء بثلاثية

الفتح يتغلب على الفيحاء بثلاثية
http://almnatiq.net/?p=546177
المناطق - الرياض

تغلب الفتح على الفيحاء بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

و افتتح الضيوف أهداف اللقاء عند الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول بواسطة المدافع نواف الصبحي، قبل أن يدرك الفتح هدف التعادل بأقدام جواو بيدرو (19)، في حين سجل الصبحي هدفًا بالخطأ في مرماه وضع الفتح في المقدمة (38).

وفي الفترة الثانية من اللقاء تحصل الفتح على ركلة جزاء تقدم لقاء ماجد هزازي الذي أسكنها في شباك حارس مرمى الفيحاء عبدالرحمن دغريري (55)، وتكفل جوناثان غوميز من الفيحاء بتسجيل الهدف الثاني لفريقه (61).

ووصل الفتح بهذا الفوز للنقطة 29 في المركز السادس، فيما بقي الفيحاء في المركز الثامن بـ28 نقطة.

روابط ذات صلة

أمطار غزيرة و برد على الباحة

أمطار غزيرة و برد على الباحة
واشنطن: مهمتنا في اليمن دعم السعودية ومواجهة الإرهاب

واشنطن: مهمتنا في اليمن دعم السعودية ومواجهة الإرهاب
القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخة الجازي الصباح

القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخة الجازي الصباح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*