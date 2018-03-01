فرع العمل والتنمية بالرياض يختتم مشاركته في مهرجان الجنادرية32

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اختتمت الدور والمراكز الايوائية الرجالية والنسائية ومكاتب الضمان النسوي ومكتب الإشراف الاجتماعي التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء امس مجموعة الفعاليات التي نظمتها بالتزامن مع المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 32” بحضور المشمولين برعاية الوزارة من الجنسين والعاملين معهم ومشاركة بعض الجهات الخارجية .

وكانت الفعاليات الداخلية التي استمرت طيلة الثلاثة اسابيع الماضية قد اشتملت على العديد من الأركان والمعارض المصغرة التي تجسد الموروث الشعبي الأصيل للمملكة العربية السعودية بعرض ازياء ومأكولات وابرز العادات والتقاليد والألعاب القديمة والفلكلورات الشعبية لكل منطقة من مناطقها الشرقية والغربية والجنوبية والشمالية والوسطى، فيما تضمنت الفعاليات الخارجية تنظيم الزيارات المتفرقة للمقيمين والمقيمات إلى المهرجان للإطلاع على الثقافات المختلفة والأنشطة الثقافية المقامة ، كما شاركت ادارة شؤون المرأة في المهرجان بركن تعريفي يوضح طريقة إصدار بطاقة مسبقة الدفع لأجور العامل او العاملة المنزلية ضمن برنامج حماية الأجوروقد حظي الركن بحضور جيد طيلة فترة المهرجان .

الجدير بالذكر ان فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يحرص على المشاركة في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية والثقافية للتعريف بخدماته المقدمة ودمج جميع فئاته المشمولة بالرعاية في المجتمع .