نادي تبوك الأدبي يعلن عن مسابقة ” شهداء عاصفة الحزم ” الشعرية

المناطق - محمد آل فيه

ينظم النادي الأدبي بمنطقة تبوك مسابقة شعرية بمناسبة مشروع الأمة ” عاصفة الحزم ” ودعت اللجنة المنظمة عموم الشعراء في المملكة العربية السعودية وأبناء منطقة تبوك , للمشاركة في هذه المسابقة التي تأتي استشعارًا من النادي بأهمية تكريم شهداء الوطن وتخليد بطولاتهم وتضحياتهم , وإحياء ذكرى الشهداء ممن دفعوا بأرواحهم فداء لثرى هذه الأرض الطاهرة ودفاعاً عن الأمة العربية , مشيرة إلى أنه سيتم إستقبال المشاركات من مساء هذا اليوم 13 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق 1 مارس 2018 م , على عنوان البريد التالي ( tabukpublications@gmail.com

و حدد مجلس إدارة النادي الشروط التالية للمسابقة :

أن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى وموضوعها حول شهداء الحزم , وأن لاتقل عدد أبيات القصيدة عن 15 بيت , ولاتزيد عن 30 بيتاً , وأن لاتوغل لغة القصيدة في الرمزية حتى لايفقد الشاعر عاطفته أو يدفع بها إلى التأويل , وأن ترسل المشاركات في موعد أقصاه يوم الخميس 8 مارس 2018م .

وقد حدد المجلس جوائز المسابقة على النحو التالي :

المركز الأول 10000 عشرة آلاف ريال , والمركز الثاني على 7000 سبعة آلاف ريال , فيما سيحصل الحائز على المركز الثالث على 5000 خمسة آلاف ريال , وهذا ونوه النادي على أن إعلان النتائج وتكريم الفائزين في المسابقة سيكون خلال محاضرة يقيمها النادي تكريماً لشهداء عاصفة الحزم في ذكراها الثالثة , يتخللها معرض مصاحب لشهداء الحزم بعد صلاة العشاء في مقر النادي من يوم الأحد 11 مارس 2018م .