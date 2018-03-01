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نادي تبوك الأدبي يعلن عن مسابقة ” شهداء عاصفة الحزم ” الشعرية

نادي تبوك الأدبي يعلن عن مسابقة ” شهداء عاصفة الحزم ” الشعرية
http://almnatiq.net/?p=546190
المناطق - محمد آل فيه
ينظم النادي الأدبي بمنطقة تبوك مسابقة شعرية بمناسبة مشروع الأمة ” عاصفة الحزم ” ودعت اللجنة المنظمة عموم الشعراء في المملكة العربية السعودية وأبناء منطقة تبوك , للمشاركة في هذه المسابقة التي تأتي استشعارًا من النادي بأهمية تكريم شهداء الوطن وتخليد بطولاتهم وتضحياتهم , وإحياء ذكرى الشهداء ممن دفعوا بأرواحهم فداء لثرى هذه الأرض الطاهرة ودفاعاً عن الأمة العربية , مشيرة إلى أنه سيتم  إستقبال المشاركات من مساء هذا اليوم 13 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق 1 مارس 2018 م , على عنوان البريد التالي (tabukpublications@gmail.com (
و حدد مجلس إدارة النادي الشروط التالية للمسابقة :
أن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى وموضوعها حول شهداء الحزم , وأن لاتقل عدد أبيات القصيدة عن 15 بيت , ولاتزيد عن 30 بيتاً , وأن لاتوغل لغة القصيدة في الرمزية حتى لايفقد الشاعر عاطفته أو يدفع بها إلى التأويل , وأن ترسل المشاركات في موعد أقصاه يوم الخميس 8 مارس 2018م .
وقد حدد المجلس جوائز المسابقة على النحو التالي :
المركز الأول 10000 عشرة آلاف ريال , والمركز الثاني على 7000 سبعة آلاف ريال , فيما سيحصل الحائز على المركز الثالث على 5000 خمسة آلاف ريال , وهذا ونوه النادي على أن إعلان النتائج وتكريم الفائزين في المسابقة سيكون خلال محاضرة يقيمها النادي تكريماً لشهداء عاصفة الحزم في ذكراها الثالثة , يتخللها معرض مصاحب لشهداء الحزم بعد صلاة العشاء في مقر النادي من يوم الأحد 11 مارس 2018م .

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