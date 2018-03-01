إدارة “تعليم الجوف” تهنئ الطالبة ريناد التوفيق فوزها بمسابقة الروبوت

المناطق - الجوف

هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم الطالبة ريناد بنت فيصل التوفيق من مدرسة وارفة العلم بسكاكا حصولها على المركز الثاني في التصفيات النهائية لمشروع الأولمبياد الوطني الرابع للروبوت “بنات” فرع السومو المقامة في منطقة الباحة.

مقدراً السالم للجهود المبذولة من إدارة نشاط الطالبات و القائدات في تشجيع الطالبات على الأنشطة الصفية والغير صفية ومنح الطالبات الفرص للمشاركة في المسابقات الإبداعية.

فيما باركت مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع للطالبة الفائزة متمنيه المزيد من النجاحات والفوز لطالبات وطلاب الجوف في جميع المحافل العلمية المحلية والدولية.

من جهتها، أوضحت منسقة البرنامج الأستاذة لطيفة بنت عبدالرحمن العلي أن مسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت بفرعيه “السومو” و “الفيرست ليغو” هي مسابقات علمية تنافسية جماعية تمزج بين العلوم والتكنولوجيا والتعليم، وتمنح الطالبات فرصة للتفكير والتخطيط للقيام بمشاريع مستقبلية، وربط التطبيقات الهندسية والفيزيائية بعمل تقني متكامل.