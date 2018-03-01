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برامج مجتمعية لزوار ربيع الطائف

برامج مجتمعية لزوار ربيع الطائف
http://almnatiq.net/?p=546196
المناطق - عادل الزهراني
نُفذ بمهرجان ربيع الطائف المقام على ارض سوق عكاظ برامج مجتمعية بقاعة التدريب بجادة سوق عكاظ .
البرامج المجتمعية شارك فيها العديد من الجهات منها هيئة الهلال الاحمر السعودي والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والشئون الصحية بمحافظة الطائف والدفاع المدني بمحافظة الطائف والمعهد الصناعي الثانوي بالطائف وبنك التنمية الاجتماعية بالطائف وجمعية غوث للإنقاذ.
نفذ منها برنامج مبادئ الاسعافات الاولية وبرنامج مبادئ صيانة السيارات ’برنامج مبادئ التكييف والتبريد ’برنامج مبادئ فالسلامة المهنية ’برنامج التخطيط المالي والميزانية ’برنامج مبادئ في الكهرباء ’برنامج ادارة الوقت ’برنامج كن مهنياً في منزلك.
وتبقى (16) برنامجاً من البرامج المجتمعية التي تستمر طيلة ايام المهرجان ، فيما دعت إدارة المهرجان أبناء محافظة الطائف وزوارها لحضورها والاستفادة منها.

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