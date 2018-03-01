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محافظ الدلم يُدشن فعاليات ‎اليوم العالمي للدفاع المدني

محافظ الدلم يُدشن فعاليات ‎اليوم العالمي للدفاع المدني
http://almnatiq.net/?p=546199
المناطق -الدلم 

دشن  محافظ الدلم الأستاذ  ثامر بن عبدالله الشتوي صباح اليوم الخميس  معرض اليوم العالمي للدفاع المدني الذي أقامته إدارة الدفاع المدني بمحافظة الدلم بعنوان ” المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة ” وذلك بمجمع الدلم الدولي  بحضور رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية .

و عند وصول  المحافظ قام بقص  الشريط الافتتاح  بعد ذلك قام  بأخذ جوله على  أركان المعرض المُقام والمشارك فيه عدة جهات حكومية .

بعد ذلك بدا الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة  والتي بُدأت بأياتٍ من كتاب الله جاء بعدها كلمة مدير ادارة الدفاع المدني بمحافظة الدلم المقدم : بدر بن ناصر والذي رحب فيها بالحضور وتحدث عن  إبراز جهود الدفاع المدني في المحافظة ومشاركاته الفعّالة في كل ما من شأن يعود بالمصلحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين .

بعد ذلك تم  تكريم جميع الجهات المشاركة في نجاح الفعالية .

وفي نهاية الحفل  قدم مدير الدفاع  المدني بالدلم  درعاً تذكارياً للمحافظ الدلم ولوحة تذكارية تحمل صورة سور الدلم الأثري ،

الجدير بالذكر بأن معرض الدفاع المدني بمحافظة الدلم سيكون مفتوحاً لزوار  طيلة الأيام القادمة من يوم الخميس الموافق ( ١٣ جماد الآخرة ١٤٣٩هـ ) حتى يوم الأثنين الموافق ( ١٧ جماد الآخرة ١٤٣٩هـ ) لفترتين صباحية ومسائي

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