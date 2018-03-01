محافظ الدلم يُدشن فعاليات ‎اليوم العالمي للدفاع المدني

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دشن محافظ الدلم الأستاذ ثامر بن عبدالله الشتوي صباح اليوم الخميس معرض اليوم العالمي للدفاع المدني الذي أقامته إدارة الدفاع المدني بمحافظة الدلم بعنوان ” المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة ” وذلك بمجمع الدلم الدولي بحضور رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية .

و عند وصول المحافظ قام بقص الشريط الافتتاح بعد ذلك قام بأخذ جوله على أركان المعرض المُقام والمشارك فيه عدة جهات حكومية .

بعد ذلك بدا الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة والتي بُدأت بأياتٍ من كتاب الله جاء بعدها كلمة مدير ادارة الدفاع المدني بمحافظة الدلم المقدم : بدر بن ناصر والذي رحب فيها بالحضور وتحدث عن إبراز جهود الدفاع المدني في المحافظة ومشاركاته الفعّالة في كل ما من شأن يعود بالمصلحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين .

بعد ذلك تم تكريم جميع الجهات المشاركة في نجاح الفعالية .

وفي نهاية الحفل قدم مدير الدفاع المدني بالدلم درعاً تذكارياً للمحافظ الدلم ولوحة تذكارية تحمل صورة سور الدلم الأثري ،

الجدير بالذكر بأن معرض الدفاع المدني بمحافظة الدلم سيكون مفتوحاً لزوار طيلة الأيام القادمة من يوم الخميس الموافق ( ١٣ جماد الآخرة ١٤٣٩هـ ) حتى يوم الأثنين الموافق ( ١٧ جماد الآخرة ١٤٣٩هـ ) لفترتين صباحية ومسائي