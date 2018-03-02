اردوغان أجبر النساء المعتقلات على خلع الحجاب

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قال رئيس حزب السعادة التركي تمل كاراموللا أوغلو أنهم تلقوا أنباء بشأن إجبار النساء المعتقلات بمدينة مرسين على خلع حجابهن.

وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحزب أكد كاراموللا أوغلو أنه لم تُرتكب هذه الممارسات بحق المعتقلين خلال انقلاب 28 فبراير الذي وقع عام 1998 وشهدت تركيا خلاله قمعًا عنيفًا للفصيل الاسلامي.

وأشار كاراموللا أوغلو إلى تلقيهم معلومات أيضًا بشأن سماح الشرطة بارتداء المعتقلات الحجاب وقت التعبد فقط.

وطالب كاراموللا أوغلو الحكومة بالتحقيق فورًا حول هذا الموضوع ومعاقبة المسؤولين مشيرًا إلى عدم اعتقاده اتباع أردوغان خطى الراحل نجم الدين أربكان -رئيس وزراء تركيا في الفترة بين 1996 و1997 ويعتبر بأبي الإسلام السياسي-.