الذكاء الاصطناعي يدخل هواتف أسوس

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تعتمد شركة أسوس على الذكاء الاصطناعي بهواتفها الذكية “Zenfone 5” و “Zenfone 5Z” الجديدة، والتي قدمتها في مشاركتها في المؤتمر العالمي للمحمول الذي يختتم فعالياته اليوم الخميس، ببرشلونة الإسبانية.

وأوضحت الشركة التايوانية أن هواتفها الذكية الجديد تأتي مزودة بشاشة 6.2 بوصة وتعمل بدقة وضوح 2246 x 1080 بكسل وبتنسيق 18:9، وتتعرف كاميرا الهاتف الذكي على موضوع التصوير، وتضبط الإعدادات تلقائياً أو اقتراح تأثيرات خاصة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على معالج كوالكوم “سناب دراغون 845” في الموديل “Zenfone 5Z” والمعالج “سناب دراغون 636” في الجهاز “Zenfone 5″، وتمتاز هذه المعالجات بالأداء الفائق مع إمكانية زيادة قدرتها AI Boost.

وللحفاظ على شحن البطارية تعمل إلكترونيات الشحن على ملاءمة الشحن وفقاً لعادات الاستعمال، ففي النهار يُسرع الشحن قدر المستطاع، أما ليلاً فتشحن البطارية بصورة أبطأ.

وتأتي هواتف أسوس الجديدة في جسم معدني مصنوع من سبيكة واحدة بسُمك 7.6 ملم، يمتاز بحواف مستديرة مع الشق Notch الموجود في منتصف الحافة العلوية للشاشة والمستوحى من هاتف أبل آي فون إكس.

ووضعت الشركة التايوانية السماعة والكاميرا الأمامية في هذا الشق، وعلى الجانب الخلفي للجهاز يوجد مستشعر بصمة الأصابع والكاميرا الرئيسية المزدوجة بدقة 12 و8 ميجابيكسل.

وتعتمد آسوس في كاميرا الهواتف الذكية الجديدة على مستشعر الصورة سوني IMX363 وعدسة واسعة الزاوية 120 درجة، إضافةً إلى مثبت صورة رباعي المحاور للصور الفوتوغرافية، مع وظيفة تثبيت إلكترونية ثلاثية المحاور لتسجيل الفيديو بدقة 4K وبسرعة تصل إلى 30 صورة في الثانية.

ويشتمل الهاتف الذكي Zenfone 5 على ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت، وضاعتف الشركة في الموديل “Zenfone 5Z” سعة الذاكرة الداخلية وذاكرة عشوائية.

ولا يتعدى وزن الهاتف الذكي الجديد 155 غراماً، ويتوفر باللون الفضي أو الأسود مع الأزرق.