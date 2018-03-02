تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة الملك فيصل

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أعلنت جامعة الملك فيصل ممثلة في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس عن عدد من الوظائف الشاغرة التي ترغب شغلها بمواطنين ومواطنات ممن تتوفر لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة وذلك عن طريق المسابقة المفتوحة.

وأوضح سعادة عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبدالله بن حمود النفيعي أن التقديم سيكون إلكترونياً اعتبارًا من يوم الإثنين 17-6-1439هـ وحتى يوم الأحد 23-6-1439هـ.

وأكد سعادته أن على جميع المتقدمين ضرورة الاطلاع على جميع الشروط والتعليمات المعلنة قبل تقديم الطلب إلكترونيًّا، مشيرًا إلى أن الخبرة والاشتراطات الأخرى هي حسب ما هو محدد بدليل التصنيف: الخبرة في القطاع الخاص تعادل كل (4 سنوات) مرتبة بحد أقصى ثلاث مراتب بعد المؤهل حسب ما هو محدد بدليل التصنيف، وفيما يخص منسوبي الجامعة أو من لهم سابق خدمة، فسيتم تطبيق الضوابط والشروط الواردة في دليل تصنيف الوظائف.

يذكر أن جميع المستندات المطلوبة لابد من إرفاقها مع طلب التقديم الكترونياً حيث لن يتم استقبال أي طلبات ورقية وعلى جميع المتقدمين متابعة تقديم الطلب لمعرفة النتائج أولاً بأول وسوف يفتح التقديم في 17-6-1439هـ.

وللاطلاع على الوظائف الشاغرة وتفاصيلها عبر الرابط أدناه:

https://www.kfu.edu.sa/ar/PublishingImages/6933221/000555/111/iuit/uyur/dfggfdg/hfhf/tfytftyf/wdaaef.pd