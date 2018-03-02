أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر بتعيينهم في مناصب جديدة يؤدون القسم

أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر بتعيينهم في مناصب جديدة يؤدون القسم

أبرز المواد
شاهد.. لحظة “انفجار” رصاصة عند اصطدامها بدرع مركبة فضائية

شاهد.. لحظة “انفجار” رصاصة عند اصطدامها بدرع مركبة فضائية

أبرز المواد
حساب المواطن يعلن عن نتائج الأهلية للدورة الرابعة

حساب المواطن يعلن عن نتائج الأهلية للدورة الرابعة

أبرز المواد
وزير الداخلية يدشن الجيل الثالث من بطاقة الهوية الوطنية

وزير الداخلية يدشن الجيل الثالث من بطاقة الهوية الوطنية

أبرز المواد

تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة الملك فيصل

تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة الملك فيصل
http://almnatiq.net/?p=546350
المناطق_الرياض

أعلنت جامعة الملك فيصل ممثلة في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس عن عدد من الوظائف الشاغرة التي ترغب شغلها بمواطنين ومواطنات ممن تتوفر لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة وذلك عن طريق المسابقة المفتوحة.

وأوضح سعادة عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبدالله بن حمود النفيعي أن التقديم سيكون إلكترونياً اعتبارًا من يوم الإثنين 17-6-1439هـ وحتى يوم الأحد 23-6-1439هـ.

وأكد سعادته أن على جميع المتقدمين ضرورة الاطلاع على جميع الشروط والتعليمات المعلنة قبل تقديم الطلب إلكترونيًّا، مشيرًا إلى أن الخبرة والاشتراطات الأخرى هي حسب ما هو محدد بدليل التصنيف: الخبرة في القطاع الخاص تعادل كل (4 سنوات) مرتبة بحد أقصى ثلاث مراتب بعد المؤهل حسب ما هو محدد بدليل التصنيف، وفيما يخص منسوبي الجامعة أو من لهم سابق خدمة، فسيتم تطبيق الضوابط والشروط الواردة في دليل تصنيف الوظائف.

يذكر أن جميع المستندات المطلوبة لابد من إرفاقها مع طلب التقديم الكترونياً حيث لن يتم استقبال أي طلبات ورقية وعلى جميع المتقدمين متابعة تقديم الطلب لمعرفة النتائج أولاً بأول وسوف يفتح التقديم في 17-6-1439هـ.

وللاطلاع على الوظائف الشاغرة وتفاصيلها عبر الرابط أدناه:

https://www.kfu.edu.sa/ar/PublishingImages/6933221/000555/111/iuit/uyur/dfggfdg/hfhf/tfytftyf/wdaaef.pd

روابط ذات صلة

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الملك فهد للبترول

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الملك فهد للبترول
رئيس سان جيرمان ينقلب على نيمار

رئيس سان جيرمان ينقلب على نيمار
الحج والعمرة: التقنية سهلت أداء المناسك

الحج والعمرة: التقنية سهلت أداء المناسك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*