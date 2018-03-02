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“هدف” يفاجئ السعوديات العاملات بشأن تكلفة ضيافة الأطفال

“هدف” يفاجئ السعوديات العاملات بشأن تكلفة ضيافة الأطفال
http://almnatiq.net/?p=546356
المناطق_الرياض

قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” خالد أبا الخيل إن “هدف” يتحمل 80 % من تكلفة ضيافة الأطفال بحد أقصى، ما يعادل 800 ريال شهريًا للطفل الواحد، وبحد أقصى طفلان للمرأة العاملة السعودية، ضمن برنامج دعم ضيافات الأطفال “قرة”.

ولفت أبا الخيل إلى أن “هدف” أتاح للمرأة العاملة في سوق العمل الاطلاع على المراكز المرخصة والمناسبة لضيافات الأطفال، إضافة إلى التعرف على طريقة الحصول على الدعم الخاص ببرنامج دعم ضيافات الأطفال “قرة”، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج على الرابط: https:/‏/‏www.qurrah.sa‏.

وطالب أبا الخيل السعوديات العاملات في القطاع الخاص بالتسجيل في برنامج دعم ضيافات الأطفال “قرّة”، موضحا أن البرنامج يغطي جميع مناطق المملكة وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة.

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