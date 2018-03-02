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وظائف شاغرة في الرياض وجدة

وظائف شاغرة في الرياض وجدة
http://almnatiq.net/?p=546362
المناطق_جدة

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف صحية وإدارية وفنية شاغرة لحملة جميع المؤهلات العلمية في عدد من التخصصات للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض وجدة.

وبخصوص الوظائف المتاحة في مدينة الرياض فهي بمسميات:
سائق (عمليات النقل)- كبير السائقين (تجمع سائقي النقل الثقيل)- ممرض أول (تمريض طب العائلة)- مساعد رعاية (جناح ما بعد الولادة (أ-1).

مساعد رعاية (ب-1) طب الأطفال)- أخصائي تصويرالاشعة التداخلية والملونة (تصوير قسطرة الأوعية الدموية).
تقني وظائف الاعصاب (مختبر الفيزيولوجيا العصبية)- مشرف تمريض (مشرفو التمريض)– مساعد رعاية مرضى (النقل المركزي للمرضى- الإدارة).

 أخصائي مختبر (نقل الدم) – أخصائي مختبر (الأحياء الدقيقة)– أخصائي العلاج التنفسي (الرعاية التنفسية السريرية)– أخصائي العلاج التنفسي خدمات الرعاية التنفسية لمركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد.

مبتعث (برنامج الابتعاث)– تقني تخدير (وحدة تقنيات التخدير)– أخصائي مختبر (مستضد الكريات البيضاء البشرية).

وبخصوص الوظائف المتاحة في مدينة جدة فهي بمسميات:

طبيب زميل (الدراسات العليا الطبية)– أخصائي العلاج التنفسي (اختصاصيو وفنيو الرعاية التنفسية)– مشرف قسم مركز الوثائق (إدارة الخدمات الإدارية)وللتقديم من خلال اختيار مدينة التوظيف عبر الرابط التالي:

https://www.kfshrc.edu.sa/ar/home/careers

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