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رئيس سان جيرمان ينقلب على نيمار

رئيس سان جيرمان ينقلب على نيمار
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المناطق_وكالات

أفادت تقارير صحافية إسبانية أن نادي ريال مدريد لا يزال على استعداد للإنقضاض على لاعب باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار في “الميركاتو” الصيفي المقبل.

وتحيط الشائعات بالنجم البرازيلي نيمار عن إمكانية عودته الى الدوري الإسباني عبر بوابة ريال مدريد، بسبب عدم سعادته في فرنسا مع سان جيرمان.

وذكرت صحيفة إكسبريس وفقاً للتقارير الواردة من موقع دون بالون الإسباني، بحسب أوليه عربية أن رئيس نادي باريس سان جيرمان تفاعل مع إصابة نيمار القوية التي عانى منها ضد مارسيليا الأحد الماضي، والتي قد تبعده عن الملاعب لمدة 3 أشهر.

وتزعم التقارير أن رئيس النادي الفرنسي يشعر أن نيمار خذل الفريق الباريسي بعد تأكد غيابه عن مباراة الإياب الحاسمة ضد ريال مدريد الثلاثاء المقبل بدوري أبطال أوروبا، بسبب خضوعه لعملية جراحية.

ويقال إنه جلس مع ممثلي اللاعب وكانت الأجواء متوترة، حيث أدى هذا الاجتماع الى تفاقم وتوتر العلاقة بين نيمار وباريس سان جيرمان.

ويتابع ريال مدريد تطورات ما يحدث مع نيمار عن كثب، وهو ما وصفه موقع دون بالون بأنه نوبة غضب بين النادي الباريسي ولاعبه نيمار، وهذا قد يساعد الريال في جلب الساحر البرازيلي لملعب سانتياغو برنابيو في الصيف المقبل.

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