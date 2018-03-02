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استنفار الجيش البريطاني لمواجهة “وحش الشرق”

استنفار الجيش البريطاني لمواجهة “وحش الشرق”
http://almnatiq.net/?p=546577
المناطق - وكالات
نشر الجيش البريطاني، الجمعة، عددا من وحداته في وسط وغربي إنجلترا للمساعدة في الحد من تداعيات أسوأ موجة صقيع تضرب البلاد منذ العام 1991.

وأوردت وكالة “أسوشيتد برس”، أن الجنود ساعدوا في نقل الطواقم الطبية إلى المستشفيات، كما أنقذوا أشخاصا علقت مركباتهم في الثلوج.

وأرسل الجيش 20 جنديا و10 مركبات دفع رباعي إلى مقاطعة شروبشير غربي إنجلترا، وأرسلت قوات المارينز الملكية معدات إلى مقاطعتي ديفون وكورنوول في بعد أن طلبت الشرطة المساعدة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: “هناك ثلاث فرق بريطانية على أهبة الاستعداد القصوى للاستجابة للطوارئ البريطانية بما في ذكل دعم السلطات المحلية”.

وكانت “سكاي نيوز” أفادت في وقت سابق الجمعة بأن العاصفة القوية التي وصفت بـ”وحش الشرق” أدت إلى مقتل 9 أشخاص، بينهم طفلة في السابعة.

وأدى اجتياح عواصف ثلجية قادمة من سيبيريا إلى إغلاق طرق ومطارات وإلغاء 350 رحلة جوية في مطار هيثرو أكبر مطارات أوروبا، إلى جانب تعطل حركة قطارات.

وقال وزير النقل كريس غرايلينغ ” هذا طقس غير معتاد على الإطلاق.. إنه شيء يحدث بندرة شديدة في هذا البلد”.

ونشرت شرطة اسكتلندا صورة عبر تويتر لسيارة دورية بجوار تل جليدي بارتفاع سيارة تقريبا كي توضح للسائقين سبب ضرورة بقائهم في منازلهم، وأضاف المنشور “من فضلكم تجنبوا هذه المنطقة”.

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