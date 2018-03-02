خالد المعجل: “الجابر” مضطرب منهجه الجاسوسية وهو “نجم مصنوع”

خالد المعجل: “الجابر” مضطرب منهجه الجاسوسية وهو “نجم مصنوع”

أبرز المواد
بالفيديو :مزايا الجيل الثالث لبطاقة الهوية الوطنية 2018

بالفيديو :مزايا الجيل الثالث لبطاقة الهوية الوطنية 2018

أبرز المواد
وظائف شاغرة في الرياض وجدة

وظائف شاغرة في الرياض وجدة

أبرز المواد
الجهات الأمنية توقف مريض نفسي تقمص دور خطيب مسجد بينبع

الجهات الأمنية توقف مريض نفسي تقمص دور خطيب مسجد بينبع

أبرز المواد

الأحوال المدنية: الجيل الثالث من بطاقة الهوية خلال 15 يوما.. والبطاقات سارية الصلاحية لا يلزم تجديدها

الأحوال المدنية: الجيل الثالث من بطاقة الهوية خلال 15 يوما.. والبطاقات سارية الصلاحية لا يلزم تجديدها
http://almnatiq.net/?p=546581
المناطق - الرياض

أوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن الجيل الثالث من بطاقة الهوية الوطنية سيبدأ إصدارها بشكل تدريجي خلال 15 يوم عمل في كافة مكاتب الأحوال المدنية الرجالية والنسائية، وأن المواطنين التي تسري صلاحية بطاقاتهم لا يجب عليهم تغيرها إلا خلال آخر 180 يومًا قبل انتهاءها.
وقال الجاسر : “الجيل الثالث من البطاقة يحمل شريحة ذكية ” لا تلامسية ” متعددة التطبيقات، تتضمن معلومات حامل البطاقة، ومن أبرز هذه التطبيقات هي بيانات سجل الأسرة، وبيانات رخصة السياقة، ومعلومات جواز السفر، والتوقيع الإلكتروني والسمات الحيوية لحامل البطاقة، ومن الممكن أن يتم إضافة تطبيقات أخرى كالمعلومات الصحية الأساسية لحامل البطاقة”.
وأضاف : “البطاقة بها بروز ملموس تمكِّن الكفيف من التفريق بينها وبين البطاقات الأخرى، إضافة إلى أن البيانات الشخصية مطبوعة بتقنية الحفر بالليزر التي اثبتت نجاحها فهي أدق من الطباعة بالأحبار العادية التي تتعرض للتلف سريعًا”.

روابط ذات صلة

آبل تطور شاشات بدقة “8k”!

آبل تطور شاشات بدقة “8k”!
سباح في الـ99 من عمره يحطم رقما قياسيا عالميا

سباح في الـ99 من عمره يحطم رقما قياسيا عالميا
مقتل شخص في تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية

مقتل شخص في تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*