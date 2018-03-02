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المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة: 341 مشروعاً إغاثيًا وإنسانيًا تم تنفيذها في 40 دولة

المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة: 341 مشروعاً إغاثيًا وإنسانيًا تم تنفيذها في 40 دولة
http://almnatiq.net/?p=546586
المناطق - واس

التقى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في الرياض المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية بيتر سلامة على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني.

واستعرض الربيعة جهود المركز الإغاثية والإنسانية التي وصلت إلى 40 دولة حول العالم نفذ خلالها 341 مشروعاً إغاثيًا وإنسانيًا وحظي اليمن فيها بالنصيب الأوفر بعدد 203 مشروعات في كافة القطاعات الإنسانية.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات مجمل المشاريع الصحية المشتركة بين المركز والمنظمة مثل مشروع مكافحة وباء الكوليرا في اليمن من خلال الإصحاح البيئي والترصد الوبائي والتشخيص الدقيق ووضع المياه وعلاج الحالات المرضية ومشروع رفع جاهزية مستشفى منطقة سادار بمنطقة كوكس بازارفي بنجلاديش.

وأبدى بيتر سلامة تقديره للمملكة ممثلة بالمركز على المساعدات الصحية التي تقدمها للمرضى والمصابين في مختلف دول العالم.

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