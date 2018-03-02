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وزارة الحرس الوطني تعرض 9370 قطعة كفرص تصنيعية للمصانع المحلية في “أفد2018”

وزارة الحرس الوطني تعرض 9370 قطعة كفرص تصنيعية للمصانع المحلية في “أفد2018”
http://almnatiq.net/?p=546589
المناطق - واس

تشارك وزارة الحرس الوطني في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي”أفد2018″ في دورته الرابعة .
وتعرض خلال مشاركتها في المعرض , 9370 قطعة كفرص تصنيعية للمصانع المحلية، يعرض منها 138 قطعة وباقي القطع معروضة على النظام، إلى جانب مشاركة الشؤون الصحية بالحرس الوطني بأربع قصص نجاح في مجال التصنيع المحلي، التي أسهمت في خفض 50% من قيمتها السابقة .
كما تشارك الوزارة بعدد أربع عربات حديثة، تم تجميعها بأيدً سعودية في مرافق تم إنشائها في وزارة الحرس الوطني، التي أسهمت في “إيجاد 294 فرصة تصنيعية لقطع الآليات.، وإسهاماً منها في دعم التصنيع المحلي، وتحقيق رؤية المملكة 2030 بـ9370 قطعة كفرص تصنيعية للمصانع المحلية.
يذكر أن مشاركة وزارة الحرس الوطني في معرض “أفد 2018 حديت باهتمام ومتابعة من صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، الذي حرص أن تكون المشاركة مشرفة تعكس قدرات الحرس الوطني وكفاءة منسوبيه.

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