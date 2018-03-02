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لولوه الخاطر المتحدثة باسم الخارجية القطرية تتحدث للطاولات في مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان

لولوه الخاطر المتحدثة باسم الخارجية القطرية تتحدث للطاولات في مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان
http://almnatiq.net/?p=546595
المناطق-يوسف المطيري

عقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية ندوة في جنيف على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان، لمحاولة استعطاف المشاركين بوضع قطر نتيجة المقاطعة المستمرة لها من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، ورفضها في ظل مكابرتها للشروط المطروحة.
الطريف في هذه الندوة أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية “لولوة الخاطر”، لم تجد مستمع لها إلا الطاولات والكراسي الموضوعة في القاعة، لقناعة المشاركين بكذب مرسولة نظام الحمدين.
وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أصدرت في نوفمبر الماضي قرارا بتعيين سيدة لأول مرة في منصب “المتحدث باسمها” في سابقة اعتبرها مراقبون أنها حيلة من حيل “تنظيم الحمدين” لغسل سمعته واعترافا بإفلاس دبلوماسيته.

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