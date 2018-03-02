خالد المعجل: “الجابر” مضطرب منهجه الجاسوسية وهو “نجم مصنوع”

خالد المعجل: “الجابر” مضطرب منهجه الجاسوسية وهو “نجم مصنوع”

أبرز المواد
بالفيديو :مزايا الجيل الثالث لبطاقة الهوية الوطنية 2018

بالفيديو :مزايا الجيل الثالث لبطاقة الهوية الوطنية 2018

أبرز المواد
وظائف شاغرة في الرياض وجدة

وظائف شاغرة في الرياض وجدة

أبرز المواد
الجهات الأمنية توقف مريض نفسي تقمص دور خطيب مسجد بينبع

الجهات الأمنية توقف مريض نفسي تقمص دور خطيب مسجد بينبع

أبرز المواد

المرور يضبط 552 مركبة وقفت في أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات

المرور يضبط 552 مركبة وقفت في أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات
http://almnatiq.net/?p=546598
المناطق - واس

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة اليوم(552) مركبة مخالفة ، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة .
جاء ذلك ضمن الحملة الميدانية الخامسة عشرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وتهيب إدارات المرور لتعاون الجميع ، وعدم الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ، والتقيد بالأنظمة المرورية.
يذكر أن الإدارة العامة للمرور ستبدأ الاثنين القادم رصد مخالفات استخدام الهاتف باليد أثناء القيادة ، وعدم ربط حزام الأمان آليا عبر الكاميرات المخصصة لذلك .

روابط ذات صلة

آبل تطور شاشات بدقة “8k”!

آبل تطور شاشات بدقة “8k”!
سباح في الـ99 من عمره يحطم رقما قياسيا عالميا

سباح في الـ99 من عمره يحطم رقما قياسيا عالميا
مقتل شخص في تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية

مقتل شخص في تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*