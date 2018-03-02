حرم أمير الرياض تكرم رائدات ومبدعات سعوديات تميزن بعدة مجالات 

المناطق_ مشعل العنزي

تنطلق فعاليات يوم المرأة السعودية مساء اليوم ولمدة يومين ٢-٣ مارس بمشاركة شخصيات إعلامية هامة، حيث يقدم الحفل الإعلاميات خديجة الوعل وهدى الغامدي وبمشاركة الإعلامية أريج عبدالله، وبحضور عدد من سيدات المجتمع و المثقفات والإعلاميات السعوديات، حيث يتضمن الحفل أوبريت وطني بعنوان (بنات الوطن)، من كلمات وألحان “تركي الشريف” وغناء الفنانة “ريانة”، وسيتخلل الفعالية مشاهد مسرحية شيقة عن مواضيع اجتماعية تخص المرأة ، كما يشمل برنامج الحفل على ندوات بحضور نجمات الاعلام الجديد “ايناس الحنطي ونجود الرميحي” وسيتحدثن عن (الإعلام الجديد) وأهمية ما يقدمه لخدمة المجتمع من محتوى قيم ومفيد، وكذلك عن (المرأة والرياضة).

يشار إلى أنه سيتم عرض لفيلم يحكي مسيرة المرأة السعودية في البناء والتنمية، كما يحتوي الحفل على مشاركات موسيقية لعازفات سعوديات، وفعاليات مصاحبة في البهو الرئيسي للمركز، بمشاركة فريق “ملهمتي” للفنون التشكيلية وفرق استعراضية للأطفال وفرق شعبية فلكلورية وركن التصوير.

في الليلة الأولى تشارك في الفقرة الفنية الفنانة ريانة وسحاب والليلة الثانية الفنانة موضي الشمراني .