اليوم الجمعة رابع سباقات نادي الفروسيه بمحافظة دومة الجندل 

المناطق - الجوف

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

أمير منطقة الجوف ، وسمو نائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود .. حفظهما الله.

وبمتابعه وكيل إمارة منطقة الجوف الدكتور/حامد بن مالح الشمري، وبإشراف مباشر من محافظ محافظة دومة الجندل الدكتور/طلال بن مشل التمياط رئيس مجلس إدارة النادي.

يُقام عصر اليوم الجمعة الحفل الرابع على دعم وكأس شركة دروازه المحدوده، يمثلهم رئيس مجلس الإداره الأستاذ هـيثم نـزال الـعوذه.* بميدان الفروسية بمحافظة دومة الجندل.

وقد تم توجيه الدعوة لمحبي هذه الرياضة العريقة للتمتع بسباقات الفروسية .

الجدير ذكره أن هذه السباقات تقام برعايه إعلاميه من ملتقى إعلاميي الجوف وبِشّراكه إستراتيجيه مع بلدية محافظة دومة الجندل وبرعاية مُشّاركه من مجلس شباب الجوف.