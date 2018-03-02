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اليوم الجمعة رابع سباقات نادي الفروسيه بمحافظة دومة الجندل 

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المناطق - الجوف
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير  بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
أمير منطقة الجوف ، وسمو نائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود .. حفظهما الله.
وبمتابعه وكيل إمارة منطقة الجوف الدكتور/حامد بن مالح الشمري، وبإشراف مباشر من محافظ محافظة دومة الجندل الدكتور/طلال بن مشل التمياط رئيس مجلس إدارة النادي.
يُقام عصر اليوم الجمعة الحفل الرابع على دعم وكأس شركة دروازه المحدوده، يمثلهم رئيس مجلس الإداره الأستاذ هـيثم نـزال الـعوذه.* بميدان الفروسية بمحافظة دومة الجندل.
وقد تم توجيه الدعوة لمحبي هذه الرياضة العريقة للتمتع بسباقات الفروسية .
الجدير ذكره أن هذه السباقات تقام برعايه إعلاميه من ملتقى إعلاميي الجوف وبِشّراكه إستراتيجيه مع بلدية محافظة دومة الجندل وبرعاية مُشّاركه من مجلس شباب الجوف.

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