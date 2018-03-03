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«950» هجوماً على المسلمين بألمانيا

«950» هجوماً على المسلمين بألمانيا
http://almnatiq.net/?p=546703
المناطق_وكالات

ذكرت صحيفة (نويه أوسنابروكنر تسايتونغ) اليوم السبت، أن السلطات الألمانية وثقت 950 هجوماً على الأقل على مسلمين ومنشآت إسلامية مثل المساجد في عام 2017.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن بيانات قدمتها وزارة الداخلية الألمانية لمشرعين أن 33 شخصاً أصيبوا في الهجمات التي كان 60 منها موجهاً ضد مساجد ونفذ بعضها بدماء خنازير، ولم تتوفر بيانات للمقارنة لأن الوزارة لم تبدأ في جمع بيانات منفصلة عن الهجمات المناهضة للإسلام في العام الماضي بشكل مستقل عن الهجمات المناهضة للمهاجرين.

وأظهرت البيانات أن كل مرتكبي تلك الهجمات تقريباً من المتطرفين اليمينيين، وقال رئيس المجلس المركزي للمسلمين أيمن مزيك للصحيفة إن عدد الهجمات على الأرجح أعلى من ذلك بكثير نظراً لعدم إبلاغ الضحايا في أحيان كثيرة عنها.

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