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الفيفا: رفع حظر دخول النساء إلى الملاعب الإيرانية

الفيفا: رفع حظر دخول النساء إلى الملاعب الإيرانية
http://almnatiq.net/?p=546709
المناطق_وكالات

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو إن فيفا واثق من اقتراب رفع الحظر المفروض على دخول النساء إلى الإستادات في إيران.

وترى القيادات الدينية في إيران أن إستادات كرة القدم ليست مكاناً مناسباً للنساء، بسبب أجواء التعصب أو الهتافات غير اللائقة التي يمكن أن تحدث من جانب المشجعين بالمدرجات.

واقترحت وزارة الرياضة الإيرانية تخصيص أقسام للعائلات في المدرجات بإستادات إيران، لكن رجال الدين رفضوا المقترح.

ومع ذلك، صرح إنفانتينو خلال مؤتمر حول المساواة والإدماج في كرة القدم منعقد بزيورخ: تلقيت تعهدات بأن المرأة في إيران سيكون لها الحق في دخول إستادات كرة القدم.

وأضاف إنفانتينو، الذي حضر أمس الخميس، مباراة ديربي طهران بين فريقي استقلال طهران وبيرسيبوليس: في دولة كبيرة مثل إيران، لا يزال يمكن تحقيق المزيد بالتأكيد.

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