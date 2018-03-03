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بالفيديو.. موقوفون بسجن الحائر يكشفون تفاصيل مثيرة عن قيادتهم المركبات تحت تأثير المخدرات

بالفيديو.. موقوفون بسجن الحائر يكشفون تفاصيل مثيرة عن قيادتهم المركبات تحت تأثير المخدرات
http://almnatiq.net/?p=546713
المناطق_الرياض

كشف موقوفون في سجن الحاير عن تجاربهم مع قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات والمسكرات، وجاء ذلك خلال لقاء أجرته قناة “الإخبارية” معهم.

ومن جانبه، ذكر أحد الموقوفين أنه كان يسير بالسيارة وهو سكران وكانت تطارده دورية أمنية، وأثناء هروبه منها بسرعة ما بين 150 و160 كم/ ساعة صدم شخصين كانا يعبران الطريق ما أدى لوفاتهما، بينما لفت موقوف آخر:” أنه كان مدمناً على استخدام حبوب الزانكس المهدئة، ووصل به الإدمان إلى تناول 70 حبة في اليوم الواحد، وفي أحد الأيام، وأثناء وقوعه تحت تأثير الحبوب، ارتكب حادثاً مرورياً تسبّب في تفتت عظام وجهه بالكامل”.

وأبان موقوف ثالث أنه كان يمارس التفحيط في شارع معروف بتجمعات المفحطين، وكان خلال ذلك تحت تأثير حبوب الزانكس المخدرة، ودخل في مطاردة مع الدوريات الأمنية وصدم عدة دوريات، ويأتي ذلك ضمن حملة “الله يعطيك خيرها” للتوعية المرورية.

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