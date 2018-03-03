ليبيا.. ضبط خلية داعشية تخطّط لتفجير مقار أمنية وحكومية

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أعلنت قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، مساء الجمعة القبض على خليّة تتكون من 5 عناصر تابعة لتنظيم #داعش، كانت تخطّط لاستهداف بعض المقار الأمنية والمؤسسات الحكومية، بسيّارات مفخّخة وعمليات انتحارية.

عيسى جعفر أحمد عيسى جعفر أحمد

وأضافت في بيان نشرته على صفحتها الخاصة بـ “فيسبوك”، أن السيارات التي كانت ستستخدمها هذه المجموعة “تم تجهيزها في الصحراء من قبل قيادات التنظيم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية في العاصمة #طرابلس وفي مدينة مصراتة”.

ساسي سالم ساسي محمد ساسي سالم ساسي محمد

وأكد البيان أن “هؤلاء الدواعش اعترفوا بضلوعهم في أهم الهجمات الإرهابية التي شهدتها #ليبيا خلال الأشهر الماضية”، على غرار استهداف “بوابة الفقهاء” في شهر أغسطس/آب الماضي، غرب بلدة هون، في محافظة الجفرة وسط البلاد، والذي أدى لمقتل 12 عسكريا من قوات الجيش الليبي، وكذلك تورطهم في تفجير المحكمة بمدينة#مصراتة وتفجير سيارة أمام قاعدة أبوستة البحرية في العاصمة طرابلس في الثامن من سبتمبر/ايلول عام 2016.

وليد حسين سالم أبورياقة وليد حسين سالم أبورياقة

ونشرت قوة الردع صورا للمعتقلين الخمسة وهم ساسي سالم ساسي محمد (المُكنّى “أبو محمد”) وعيسى جعفر أحمد (موسى) وأيمن محمد صالح الراجحي وأحمد الحامي (المكنى “أبو أنس”) ووليد حسين سالم أبورياقة (المكنى “القعقاع”).