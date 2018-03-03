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تغريم عروس 89 ألف دولار بسبب «نيتها» الخبيثة

تغريم عروس 89 ألف دولار بسبب «نيتها» الخبيثة
http://almnatiq.net/?p=546720
المناطق_وكالات

طُلِب من عروس حاولت تلطيخ سمعة شركة تُصور حفلات زفاف دفع مبلغ 115 ألف دولار كندي (89 ألف دولار أمريكي أو 65 ألف جنيه إسترليني) تعويضا لشن هجمات إلكترونية ضدها.

ونشرت العروس الكندية، إيميلي لياو، تعليقات على مدى نحو عام انتقصت فيها من قدر شركة أمارا لتصوير حفلات الزفاف.

وقرر القاضي، غوردن ويذرويل، أن لياو هاجمت نزاهة صاحبة هذا النشاط التجاري بكل ما أوتيت من قوة بدافع من نية خبيثة.

وانتابت لياو خيبة أمل من صور ما قبل حفل زفافها، وقالت أيضا إنها تشعر بأنها لم تتلق معاملة منصفة.

وقال القاضي الذي بت في قضيتها بمقاطعة بريتش كولومبيا الكندية إنها أخفقت في إثبات أن خيبة الأمل التي انتابتها كانت مبررة.

وأضاف القاضي أن بداية تضرر تجارة أمارا ماليا ليس من باب الصدفة في أعقاب شن لياو هجمات إلكترونية. واضطر أصحاب هذه التجارة لإغلاقها في يناير 2017.

ودأبت لياو سواء في منصات التواصل الاجتماعي الناطقة بالإنجليزية أو الصينية على اتهام “أمارا للزفاف” وصاحبتها، كيتي تشان، بأنها مشروع وهمي يستخدم الاستدراج وتغيير الشروط والتقنيات الوسخة والكذب على الزبائن، حسب وثائق المحكمة.

 

وبدأت متاعب لياو عندما عبرت عن عدم رضاها عن صور التقطها مصور حر يعمل لصالح “أمارا”.وكانت شركة “أمارا” زودت الزوجين بلوازم حفل الزفاف مثل الماكياج، والشعر، والصور، والورود، وإدارة خدمات الحفل الأخرى حسب العقد المبرم بين الطرفين.

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