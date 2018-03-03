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المرور: «552» مركبة وقفت بأماكن ذوي الاحتياجات

المرور: «552» مركبة وقفت بأماكن ذوي الاحتياجات
http://almnatiq.net/?p=546728
المناطق_الرياض

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة اليوم(552) مركبة مخالفة  قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة .

جاء ذلك ضمن الحملة الميدانية الخامسة عشرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتهيب إدارات المرور لتعاون الجميع ، وعدم الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ، والتقيد بالأنظمة المرورية.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور ستبدأ الاثنين القادم رصد مخالفات استخدام الهاتف باليد أثناء القيادة ، وعدم ربط حزام الأمان آليا عبر الكاميرات المخصصة لذلك .

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